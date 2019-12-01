Tlaxcala: hallan sin vida a empleada dentro de cámara de refrigeración; investigan feminicidio o muerte por infarto

Tlaxcala: hallan sin vida a empleada dentro de cámara de refrigeración; investigan feminicidio o muerte por infarto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 08:51:07
Apizaco, Tlaxcala, 19 de noviembre del 2025.- En Apizaco, Tlaxcala, una mujer identificada como Matilde Yadira “N” murió dentro de una cámara de refrigeración de un supermercado donde laboraba.

Fue localizada horas después en estado inconsciente en la zona de refrigeración del establecimiento ubicado en la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Fátima.

De acuerdo con sus compañeros, la mujer desapareció en cuestión de minutos y posteriormente fue encontrada en el mismo sitio, por lo que llamaron al 911 para solicitar apoyo.

Paramédicos de Protección Civil determinaron que ya no contaba con signos vitales e intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin éxito.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala investiga dos posibles líneas de investigación: feminicidio o un infarto ocurrido durante su jornada laboral.

El Instituto de Ciencias Forenses, la Policía de Investigación y la FGJE realizan peritajes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte dentro del supermercado.

