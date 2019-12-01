Revelan que organizador de la marcha “Generación Z” recibió pagos del PAN por más de 2 millones de pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 10:15:21

Ciudad de México, 19 de noviembre del 2025.- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, presentó la noche del martes facturas y un contrato que, aseguró, prueban que el joven Edson Andrade Lemus —uno de los impulsores de la marcha de la llamada “Generación Z”— fue contratado por el Partido Acción Nacional (PAN) como prestador de servicios por 2 millones 106 mil 810 pesos.

Según Alcalde, el monto se pagó en 12 parcialidades de 175,577.50 pesos mensuales; el contrato, de seis páginas, habría iniciado en el mes de febrero de 2025.

Al dar a conocer los documentos, Alcalde señaló que Andrade —quien se había presentado públicamente como “apartidista”— “fue contratado por el Partido Acción Nacional… dividido en 12 pagos que sigue recibiendo”.

Cabe recordar que Andrade publicó un video en el que negó pertenecer o haber militado en algún partido y defendió su labor como organizador.

En el clip, que suma centenas de miles de visualizaciones, dijo sentirse señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum luego de ser exhibido en su conferencia de prensa matutina y reclamó por la exposición pública:

“La responsabilizo directamente de cualquier cosa que pueda pasarme… A mí no me protegen las vallas ni el Ejército”, afirmó.

Andrade también sostuvo en su mensaje que su movimiento no tiene financiamiento partidista: “No tenemos colores, no tenemos un líder y mucho menos tenemos financiamiento. Investigue bien, Presidenta, porque yo no he militado ni milito en ningún partido político”.