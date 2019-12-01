OMS declara la pastilla anticonceptiva como cancerígena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 08:42:36

Ciudad de México, 19 de noviembre del 2025.- Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizado por su Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), presentó la primera evidencia sólida que vincula el uso prolongado de la pastilla anticonceptiva con un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino.

La investigación analizó ocho estudios desarrollados en países de Asia, África y América Latina, así como en España.

Los resultados muestran que las mujeres que utilizaron anticonceptivos orales entre cinco y nueve años tienen casi tres veces más probabilidades de desarrollar cáncer cervicouterino, mientras que quienes los usaron por más de diez años presentan un riesgo hasta cuatro veces mayor en comparación con las no usuarias.

El informe destaca que este tipo de cáncer sigue siendo uno de los más comunes entre mujeres en países en desarrollo, donde el riesgo de por vida puede alcanzar el 5 por ciento, a diferencia de Europa y Norteamérica, donde ronda el 1 por ciento.