OMS declara la pastilla anticonceptiva como cancerígena

OMS declara la pastilla anticonceptiva como cancerígena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 08:42:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 19 de noviembre del 2025.- Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizado por su Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), presentó la primera evidencia sólida que vincula el uso prolongado de la pastilla anticonceptiva con un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino.

La investigación analizó ocho estudios desarrollados en países de Asia, África y América Latina, así como en España.

Los resultados muestran que las mujeres que utilizaron anticonceptivos orales entre cinco y nueve años tienen casi tres veces más probabilidades de desarrollar cáncer cervicouterino, mientras que quienes los usaron por más de diez años presentan un riesgo hasta cuatro veces mayor en comparación con las no usuarias.

El informe destaca que este tipo de cáncer sigue siendo uno de los más comunes entre mujeres en países en desarrollo, donde el riesgo de por vida puede alcanzar el 5 por ciento, a diferencia de Europa y Norteamérica, donde ronda el 1 por ciento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Servicio Social: Se requiere ayuda para identificar a hombre localizado sin vida en Morelia, Michoacán 
Tlaxcala: hallan sin vida a empleada dentro de cámara de refrigeración; investigan feminicidio o muerte por infarto
Morelos: hallan dos cuerpos dentro de la cajuela de un auto abandonado
Asaltan tienda de empeño en Celaya, Guanajuato; se llevan botín de 200 mil pesos
Más información de la categoria
Alcaldes no deberían participar en Plan Michoacán, están involucrados con el crimen: Cemeí Verdía
Claudia Sheinbaum pide investigar a fondo a responsables de la violencia en la marcha de la “Generación Z”
Revelan que organizador de la marcha “Generación Z” recibió pagos del PAN por más de 2 millones de pesos
Tlaxcala: hallan sin vida a empleada dentro de cámara de refrigeración; investigan feminicidio o muerte por infarto
Comentarios