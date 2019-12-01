Claudia Sheinbaum pide investigar a fondo a responsables de la violencia en la marcha de la “Generación Z”

19 de Noviembre de 2025
Ciudad de México, 19 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva para determinar quiénes provocaron los hechos de violencia ocurridos durante la Marcha de la “Generación Z”, realizada el pasado 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum llamó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y al Gabinete de Seguridad a esclarecer quiénes participaron en los enfrentamientos contra elementos policiacos.

“Lo que vimos el sábado… es importante que se investigue quiénes y cómo generaron estos actos de violencia. Estos golpes que hicieron a la policía en algunos casos fueron de gravedad. Tiene que investigarse porque finalmente es un delito, más allá de una protesta social”, señaló.

La mandataria subrayó que corresponde a la Fiscalía capitalina conducir la investigación y, si es necesario, solicitar apoyo del Gabinete de Seguridad federal.

Respecto a los detenidos, Sheinbaum reiteró que las acusaciones deben estar respaldadas por evidencia:

“Si hay un detenido, tiene que haber pruebas. El delito debe corresponder a las pruebas que se tienen: si requiere prisión preventiva o no, de acuerdo con el tipo de delito”.

La presidenta rechazó que exista persecución política o represión por parte de su Gobierno tras los disturbios.

“No hay ni persecución política ni represión. Si hubo mala actuación de policías, tiene que ser sancionada, pero no es un asunto de represión. Lo que sí hubo fue un grupo muy violento y tiene que investigarse”, puntualizó.

Cabe recordar que la marcha del 15 de noviembre dejó 20 civiles y 100 policías heridos, además de una veintena de detenidos, luego de un enfrentamiento entre autoridades y un grupo de encapuchados a las afueras de Palacio Nacional.

