Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Inguambal de Uruapan, Michoacán

Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Inguambal de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 19:06:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Inguambal de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Prolongación Jalisco, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron el cuerpo sin vida de una persona, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba
lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a un individuo en Morelia, Michoacán, en las inmediaciones de "El Relicario"; resultó herido
Localizan cadáver a la orilla de la autopista Siglo XXI, en la Unión, Guerrero
En Zamora, Michoacán: SSP asegura hierba verde, una réplica de arma de fuego y cartuchos útiles
Tarímbaro bajo la lupa: descubren sofisticada toma clandestina en ducto de Pemex Salamanca - Morelia
Más información de la categoria
Exigen justicia frente a Palacio de Gobierno por triple homicidio de familia intérprete de Lengua de Señas Mexicana
Atentado contra empresario hotelero deja un muerto y cinco heridos en Zapopan, Jalisco
Se presentará iniciativa para facilitar proceso de doble nacionalidad: Raúl Zepeda
Celis Silva rechaza rumores de relevo en coordinación de bancada de Morena del Congreso de Michoacán
Comentarios