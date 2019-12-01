En Zamora, Michoacán: SSP asegura hierba verde, una réplica de arma de fuego y cartuchos útiles

En Zamora, Michoacán: SSP asegura hierba verde, una réplica de arma de fuego y cartuchos útiles
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 19:29:57
Zamora, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- Como resultado de una acción en la que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) apoyaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la cumplimentación de una orden de cateo en Zamora. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal, aseguraron cerca de nueve kilogramos de mariguana, una réplica de arma de fuego y 109 cartuchos útiles.

Sobre el particular se informó que dicho mandato judicial se llevó a cabo en un domicilio de la calle Aguascalientes en la colonia Praderas, sitio donde las autoridades estatales, federales y municipales aseguraron el enervante que se encontraba envuelto en 21 paquetes; también incautaron una réplica de arma corta tipo escuadra, un arma blanca, una playera táctica y municiones. 

El inmueble y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente a efecto de dar continuidad a las diligencias de ley. 

En esta demarcación se mantiene un sistema permanente de vigilancia y prevención del delito mediante recorridos estratégicos, inteligencia e investigación, orientados a garantizar el bienestar y la tranquilidad de la sociedad.

