Tarímbaro bajo la lupa: descubren sofisticada toma clandestina en ducto de Pemex Salamanca - Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 19:06:23

Tarímbaro, Mich., a 27 de enero de 2026.— El robo de combustible volvió a encender las alarmas en Michoacán. Autoridades federales investigan a contrarreloj para dar con los responsables de una toma clandestina de alta precisión detectada en la comunidad de Santa Cruz, donde huachicoleros perforaron el estratégico ducto Salamanca – Morelia.

La operación ilegal fue descubierta por personal de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes localizaron una conexión hermética perfectamente instalada, equipada con niples soldados y válvulas de cierre rápido, lo que revela un alto grado de conocimiento técnico y planeación criminal.

De acuerdo con la denuncia presentada por el apoderado legal de Seguridad Física de Pemex ante el Ministerio Público de la Federación, la toma fue ubicada exactamente en el kilómetro 89+211, en las inmediaciones de Santa Cruz, una zona que ahora es considerada punto rojo por las autoridades.

Este tipo de instalaciones no solo representan millonarias pérdidas económicas para la nación, sino que también constituyen un grave riesgo para la población, debido a la posibilidad de explosiones o fugas de hidrocarburo.

La Fiscalía Federal en Michoacán mantiene abierta la carpeta de investigación y continúa integrando los datos de prueba necesarios para identificar y procesar a quien o quienes resulten responsablesde la sustracción ilegal de combustible.

Mientras tanto, el hallazgo vuelve a exhibir que, pese a los operativos y discursos oficiales, el robo de hidrocarburos sigue perforando el corazón energético del país, operando en silencio bajo tierra… hasta que es descubierto.