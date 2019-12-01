Localizan cadáver a la orilla de la autopista Siglo XXI, en la Unión, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 19:40:57

La Unión, Guerrero, a 27 de enero de 2026.- El cuerpo de una persona que fue asesinada a balazos, se localizó a la orilla de la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de Coyuquilla, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.