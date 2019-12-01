Localizan cadáver a la orilla de la autopista Siglo XXI, en la Unión, Guerrero

Localizan cadáver a la orilla de la autopista Siglo XXI, en la Unión, Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 19:40:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Unión, Guerrero, a 27 de enero de 2026.- El cuerpo de una persona que fue asesinada a balazos, se localizó a la orilla de la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de Coyuquilla, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a un individuo en Morelia, Michoacán, en las inmediaciones de "El Relicario"; resultó herido
Localizan cadáver a la orilla de la autopista Siglo XXI, en la Unión, Guerrero
En Zamora, Michoacán: SSP asegura hierba verde, una réplica de arma de fuego y cartuchos útiles
Tarímbaro bajo la lupa: descubren sofisticada toma clandestina en ducto de Pemex Salamanca - Morelia
Más información de la categoria
Exigen justicia frente a Palacio de Gobierno por triple homicidio de familia intérprete de Lengua de Señas Mexicana
Atentado contra empresario hotelero deja un muerto y cinco heridos en Zapopan, Jalisco
Se presentará iniciativa para facilitar proceso de doble nacionalidad: Raúl Zepeda
Celis Silva rechaza rumores de relevo en coordinación de bancada de Morena del Congreso de Michoacán
Comentarios