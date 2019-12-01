Celis Silva rechaza rumores de relevo en coordinación de bancada de Morena del Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.– Ante las señales de fricción interna y las declaraciones de otros legisladores sobre un posible relevo en la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Juan Pablo Celis Silva, dijo que la mayoría de sus compañeros legisladores respaldan a la actual coordinadora, Fabiola Alanís Sámano.

"En nuestra fracción estamos cerrando filas, ahorita venimos de la primera reunión, por decirlo así, formal, y no, en mi caso y la mayoría de mis compañeros cerramos filas, lo importante es el trabajo, mayor coordinación, viene un año de muchos retos, tenemos retos importantes que avanzar en legislar; lo más importante es la unidad y la coordinadora cuenta con todo nuestro respaldo, todo nuestro respeto", expresó el exlíder estatal del partido guinda.

Celis Silva desmintió la existencia de un acuerdo formal para sustituir a Alanís Sámano, señalando que cualquier movimiento de esa índole debe seguir los estatutos del partido.

"Mira, para que haya un acuerdo de esa naturaleza debe de ser convocado por el partido político, por nuestro partido y según así lo marcan los estatutos y no hay tal cosa", declaró Juan Pablo en entrevista con diversos medios de comunicación.

El diputado morenista insistió en que el momento no es para disputas internas: "No es momento de grillas, no es momento de ruido, sino de trabajar duro por nuestro movimiento y con los retos legislativos que tenemos por delante."

Respecto a señalamientos previos de falta de coordinación en la bancada, agregó que eso quedó en el pasado y definió su visión del partido como un bloque unido, a pesar de las diferencias.

"Yo veo un solo Morena, veo una sola fracción que hay que coordinarnos mejor sí para hacer un nado sincronizado y somos la fracción más poderosa, más fuerte del Congreso y Morena es un gran partido que merece que trabajemos con mucha humildad, con mucha sensibilidad entre todos, y reconocernos que todos somos necesarios dentro de Morena", manifestó el morenista.