Tras balacera que dejó un agente herido, capturan a padre y sus dos hijos buscados por homicidio en Ziracuaretiro, Michoacán 

Uruapan, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Tras un operativo en el que se registró una agresión contra los agentes de investigación, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Domingo “N”, Mauricio “N” y Javier Eduardo “N”, por homicidio y tentativa de homicidio.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 16 de mayo del año en cita, Carlos Héctor R., y cuatro personas más, circulaban a bordo de una camioneta GMC Sierra color guinda, sobre la carretera Ziracuaretiro–San Ángel Zurumucapio, cuando fueron interceptados por una camioneta Nissan roja, conducida por Domingo “N", así como una motocicleta tripulada por Mauricio “N” y Javier Eduardo “N”.

Al darles alcance, Javier Eduardo “N” accionó un arma de fuego en contra de los ocupantes del vehículo, provocando la muerte de Carlos Héctor R., mientras que Alexis R.G., Ascención R.R., y Heracleo R.A., resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar.

Derivado de los actos de investigación, el agente del Ministerio Público reunió los datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de los tres investigados, por lo que solicitó y obtuvo del Juez de Control las respectivas órdenes de aprehensión.

Este día, durante un operativo realizado en la colonia Morelos de la ciudad de Uruapan, personal de la Policía de Investigación logró la detención de Domingo “N”, así como de sus hijos Mauricio “N” y Javier Eduardo “N”, quienes opusieron resistencia, realizando, el primero de ellos, disparos de arma de fuego, lo que ocasionó que un agente resultara lesionado, por lo que fue canalizado a un nosocomio para su atención.

Los tres detenidos fueron internados en el Centro Penitenciario de Uruapan y en próximas horas serán conducidos ante el Juez de Control que resolverá su situación jurídica conforme a derecho.