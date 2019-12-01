Alexis Velázquez invita a disfrutar del Balneario Vista Bella dentro de la 1er Feria de los Balnearios en Huandacareo

Alexis Velázquez invita a disfrutar del Balneario Vista Bella dentro de la 1er Feria de los Balnearios en Huandacareo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 17:29:48
Huandacareo, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, invita a todas y todos a disfrutar del Balneario Vista Bella, uno de los espacios turísticos que participan en la 1er Feria de los Balnearios Huandacareo 2025, donde el acceso será gratuito durante los días miércoles 15, 22 y 29 de octubre.

Vista Bella es un lugar ideal para disfrutar en familia, ya que cuenta con albercas para adultos y niños, así como aguas termales a 36 grados centígrados, que brindan una experiencia relajante y única. 

Además, los visitantes podrán aprovechar sus amplias áreas verdes e infantiles, perfectas para convivir y descansar. El balneario también ofrece servicio de restaurante con desayunos y comidas, Aqua Bar y bares, además de tienda de abarrotes y un amplio estacionamiento para comodidad de las y los visitantes.

“Queremos que las familias disfruten de nuestros balnearios, que conozcan su belleza y hospitalidad, y que vivan esta feria como una experiencia única en nuestro municipio”, expresó Alexis Velázquez.

El presidente municipal reiteró la invitación a la población local y a los visitantes de municipios cercanos a disfrutar de esta gran feria, que busca impulsar el turismo y la economía local, promoviendo la riqueza natural y recreativa que caracteriza a Huandacareo.

