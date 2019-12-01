Ultiman a tiros a un individuo en la Central de Abasto de Morelia, Michoacán 

Ultiman a tiros a un individuo en la Central de Abasto de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 07:31:34
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Morelia, Michoacán, a 15 de octubre 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la Central de Abasto de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Sandía de la Central de Abasto, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un  hombre el  cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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