“Se murió mi niña”: fallece Alexa tras ataque armado en El Guayabo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 08:00:17

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre del 2026.- “Se murió mi niña”. Con esas palabras, Conrado Pérez confirmó el fallecimiento de su nieta Alexa, de 8 años, quien perdió la vida después de permanecer varias horas hospitalizada a causa de las heridas de bala que sufrió durante una agresión armada en la comunidad de El Guayabo, municipio de Apatzingán.

El abuelo se trasladaba al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Morelia para realizar los trámites correspondientes y recibir los restos de la niña.

Una vez concluidos los procedimientos, Alexa será trasladada a su localidad, donde será sepultada junto a su padre, quien murió en el lugar durante el ataque.

La familia había pasado las últimas horas en espera de noticias sobre la salud de la menor. Alexa permanecía en terapia intensiva en el Hospital Infantil, luego de resultar lesionada cuando un grupo armado atacó viviendas de la comunidad, de acuerdo con las versiones conocidas sobre los hechos.

La agresión ocurrió el martes por la noche en El Guayabo. Durante el ataque, el padre de la niña murió de manera instantánea, mientras que Alexa fue trasladada para recibir atención médica en Morelia.

La muerte de la menor deja a su familia con la pérdida de dos integrantes, padre e hija, quienes serán despedidos juntos en su comunidad.