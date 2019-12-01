Riña a balazos en Zitácuaro, Michoacán, deja un hombre sin vida y dos personas heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 23:36:02

*La víctima falleció cuando era trasladada para recibir atención médica; una mujer y otro hombre también resultaron lesionados durante los hechos ocurridos en San Mateo.

Zitácuaro, Mich., a 14 de octubre de 2026.- Un enfrentamiento entre varias personas, durante el cual se realizaron detonaciones de arma de fuego, dejó como saldo un hombre muerto y dos personas lesionadas en la comunidad de San Mateo, en la zona conocida como Macho de Agua, perteneciente a este municipio.

Según la información preliminar, elementos de la Policía Municipal fueron alertados sobre los hechos y se movilizaron hasta el lugar, donde encontraron a uno de los hombres con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Ante la gravedad de sus lesiones, los uniformados procedieron a trasladarlo para que recibiera atención médica de urgencia. Sin embargo, el hombre perdió la vida antes de llegar al hospital.

El fallecimiento se registró sobre la carretera federal Zitácuaro–Toluca, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, donde los agentes municipales resguardaron el área y dieron aviso a las autoridades competentes.

En tanto, una mujer y otro hombre que también resultaron heridos durante el altercado lograron llegar a un hospital, donde fueron atendidos y sometidos a valoración médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud.

Respecto a la persona fallecida, se informó que permanece en calidad de desconocida. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, de complexión robusta, quien al momento de los hechos vestía una playera negra y pantalón de mezclilla azul.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán acudió para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios de ley.

Las autoridades ministeriales continuarán con las investigaciones para reconstruir lo sucedido, establecer qué originó la presunta riña y determinar la identidad y responsabilidad de quienes participaron en los hechos violentos.