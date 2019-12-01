Migrantes demandan a ICE; acusan retención de documentos, dinero y pertenencias

Migrantes demandan a ICE; acusan retención de documentos, dinero y pertenencias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 08:19:19
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Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de octubre 2026.- Un grupo de siete migrantes presentó una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en la cual acusan a los agentes de retener de forma indebida documentos personales, permisos de trabajo, pasaportes, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias incluso después de haber sido liberados.

El recurso legal fue interpuesto ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y sostiene que la agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene una práctica sistemática que priva a los migrantes de documentos indispensables para trabajar, conducir, rentar una vivienda o demostrar su estatus migratorio.

Igualmente se dio a conocer que están representados por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Democracy Defenders Fund, Willkie Farr & Gallagher LLP y Platkin LLP.

En la demanda se señala que ICE  incumple la denominada “Confiscation Directive” o Directiva 11311, una política interna que regula el manejo de documentos de identidad y pertenencias de personas sujetas a procedimientos migratorios.

El documento indica que, si bien la agencia  puede confiscar temporalmente pasaportes, permisos laborales o identificaciones por razones operativas, está obligado a devolverlos una vez que la persona es liberada, salvo que exista una justificación legal específica.

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