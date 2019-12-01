Ultiman a tiros a un individuo en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 12:29:39

Jacona, Michoacán, a 16 de enero 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a tiros, se localizó en la colonia Las Lajas de esta ciudad de Jacona.

Al sitio se trasladaron elementos de las guardias Civil y Nacional quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.