Ultiman a tiros a un individuo en el fraccionamiento Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 

Ultiman a tiros a un individuo en el fraccionamiento Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 08:11:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles del fraccionamiento Villas del Pedregal de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de viernes que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido asentamiento habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en Uruapan, Michoacán
Operación Apatzingán: Aprehenden a un sujeto en posesión de un arsenal
Ultiman a dos mujeres en un domicilio de Zamora, Michoacán 
Aprehenden a sujeto que habría ultimado a una familia en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Buscan a maestra de preescolar de Acámbaro, Guanajuato, desaparecida en Michoacán
Rescatan en Morelia, Michoacan, a madre e hijas víctimas de violencia y privación de la libertad; hay tres detenidos
Exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, sentenciado a 7 años de prisión por falsificación de documentos; enfrenta otros procesos ligados a corrupción
El presunto líder criminal Hernán "N" es ingresado al penal del Altiplano
Comentarios