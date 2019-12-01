Tras ataque armado, fuerzas federales aseguran camión “monstruo” y ametralladora antiaérea a unas calles del centro de Los Reyes, Michoacán

Los Reyes, Mich., a 15 de noviembre de 2025.— En una acción operativa derivada del Plan Paricutín y dentro de las líneas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales aseguraron armamento de alto poder y vehículos blindados, luego de una agresión contra personal de seguridad en la colonia Praderas de Itzícuaro.

Las autoridades informaron que durante los patrullajes interinstitucionales —realizados por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil— un individuo armado habría disparado contra los elementos, sin que se reportaran heridos ni bajas. Tras escapar e introducirse a un domicilio de la calle Río Hoxicazuela, se implementó un operativo de revisión perimetral y aseguramiento de la zona.

En el sitio fueron localizados dos vehículos con blindaje artesanal, uno de ellos tipo “monstruo” de fabricación rústica, así como un automóvil Dodge Challenger. Al interior se aseguró una ametralladora M1919 calibre 7.62 mm, considerada de soporte medio y capaz de ser empleada para fuego antiaéreo, junto con casquillos percutidos de distintos calibres y dosis de metanfetamina.

Las unidades y los indicios quedaron bajo resguardo y fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, que continuará con las investigaciones para determinar el origen de los materiales, su posible uso operativo y la identidad de los responsables.

Las autoridades señalaron que los patrullajes y acciones de inteligencia continuarán de forma permanente en la región con el objetivo de inhibir estructuras delictivas, desarticular infraestructura criminal y fortalecer la seguridad pública.