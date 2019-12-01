Ultiman a tiros a un hombre en Tarímbaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 11:31:43
Tarímbaro, Michoacán, a 27 de septiembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en la comunidad de Felipe Ángeles en esta municipalidad.

Al respecto se informó que fue esta mañana de sábado que autoridades policiacas fueron alertadas de que Sobre la calle Venustiano Carranza había atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

