Ultiman a tiros a un hombre en la colonia 18 de Marzo de Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 09:58:51
Apatzingán, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia 18 de Marzo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Sebastián Lerdo de Tejada, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

