Ultiman a tiros a un hombre en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 12:41:25
Jacona, Michoacán, a 23 de febrero 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en el Libramiento Sur, de la ciudad de Jacona, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones de la entrada a la Presa de La Luz, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

