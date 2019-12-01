Ultiman a tiros a un hombre en calles de la colonia Popular Campestre de Uruapan, Michoacán 

Ultiman a tiros a un hombre en calles de la colonia Popular Campestre de Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 11:43:53
Uruapan, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue atacado a balazos en calles de la colonia Popular Campestre del municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Prolongación Díaz Ordaz, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional, quienes al arribar fueron informados que la víctima fue llevada por sus familiares a un hospital.

Lamentablemente mientras era trasladado al nosocomio el hombre perdió la vida, hechos que ya son investigados por la FGE.

