Cae Diego “N”, operador de organización criminal ligada a grupo sinaloense; 29 más detenidos en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 11:31:03

Querétaro, Querétaro, 6 de febrero del 2026.- Tras una investigación de aproximadamente cuatro meses, autoridades realizaron 12 cateos simultáneos en el estado de Querétaro, donde fueron detenidas 30 personas, entre ellas Diego “N”, alias “El Flaco”, identificado como operador de la organización criminal “Los Salazar”, vinculada al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información compartida por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la investigación incluyó análisis de patrones delictivos, así como labores de vigilancia fija y móvil. Con los datos recabados, se obtuvieron órdenes judiciales que permitieron intervenir distintos domicilios.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro y la Fiscalía General del Estado.

Según las indagatorias, Diego “N” presuntamente coordinaba la venta y distribución de droga en la capital queretana, además de estar relacionado con tráfico de armas, agresiones contra grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento criminal.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de determinar su situación legal conforme a la ley.