Ultiman a tiros a un despachador de gasolina en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 12:59:03

Uruapan, Michoacán, a 24 de febrero 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un despachador de gasolina fue asesinado a balazos en la estación ubicada en la avenida La Fuente en la colonia La Perla.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida gasolinera, habían atacado a balazos a un despachador.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y guardias Civil y Nacional, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.