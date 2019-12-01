Ultiman a tiros a un albañil en Apatzingán, Michoacán 

Ultiman a tiros a un albañil en Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 11:47:35
Apatzingán, Michoacán, 4 de enero del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre de oficio albañil fue asesinado a balazos en un domicilio de la colonia Vista Hermosa del municipio de Apatzingán, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas as fueron alertadas de que en el domicilio marcado con el número 22, de la Privada 6 de Enero de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Luis Alberto Z., de 31 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

