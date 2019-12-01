Ultiman a tiros a pareja en la colonia Rubén Jaramillo de Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 20:45:24

Uruapan, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en calles de la colonia Rubén Jaramillo de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Camilo Torres de la referida colonia, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una pareja sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de un hombre y una mujer, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.