Arriban a Venezuela buques de México con más de 388 toneladas de ayuda humanitaria tras sismos

La Guaira, Venezuela, a 13 de julio de 2026.- Como parte de las acciones de cooperación internacional ante la emergencia provocada por los recientes terremotos en Venezuela, la Armada de México entregó más de 388 toneladas de ayuda humanitaria en el puerto de La Guaira, con el objetivo de apoyar a las comunidades afectadas.

Los buques de apoyo logístico "Isla Holbox" y "Huasteco" concluyeron la misión luego de una travesía de ocho días desde el puerto de Veracruz, durante la cual recorrieron cerca de mil 969 millas náuticas, equivalentes a más de 3 mil 600 kilómetros.

La operación, coordinada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), permitió trasladar un total de 2 mil 003 metros cúbicos de insumos, entre los que se encuentran alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, material médico y cuatro plantas potabilizadoras.

Cada una de estas plantas tiene capacidad para producir hasta mil litros de agua purificada por hora, con lo que se busca contribuir al restablecimiento del suministro de agua potable en las zonas afectadas por los movimientos telúricos.

Además, un contingente integrado por 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Armada de México participará en las labores de descarga, instalación y puesta en funcionamiento de las plantas potabilizadoras, así como en la organización y distribución de los insumos en coordinación con las autoridades venezolanas, como parte de las acciones del Plan Marina.

El Gobierno de México informó que esta misión fue posible gracias a la colaboración entre dependencias federales, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que participaron en la recolección e integración de los víveres y demás suministros.

Con esta operación, la Armada de México reafirmó su capacidad para movilizar ayuda humanitaria fuera del país, mientras que el gobierno federal reiteró su compromiso de colaborar con otras naciones en la atención de emergencias derivadas de desastres naturales.