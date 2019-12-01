Ultiman a tiros a mujer y dejan herido a un conductor por aplicación, en Celaya, Guanajuato

Ultiman a tiros a mujer y dejan herido a un conductor por aplicación, en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 10:21:03
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Celaya, Guanajuato, a 17 de octubre 2026.- Múltiples disparos de arma de fuego despertaron a vecinos de la colonia Gobernadores, donde una mujer que se presume se trata de una elemento de Tránsito y Policía Vial perdió la vida y otra persona más resultó lesionada.

Los hechos se registraron poco después de las 5 de la mañana del sábado en la calle Manuel bocanegra casi esquina con Anastacio Bustamante.

De acuerdo a los primeros reportes preliminares a una mujer intentó abordar un vehículo de aplicación Uber cuando repentinamente se escucharon los disparos. 

La vícitma mortal quedó tendida sobre la vía pública, mientras que el conductor resultó herido y fue llevado a un centro médico en la colonia Los Olivos en donde lo reportan como delicado. 

Agentes de investigación criminal y peritos trabajaron en ambas zonas para recopilar evidencias e información que serán integradas al acta correspondiente. 

Será de acuerdo al trabajo realizado que determinen mecánica e identidad de las víctimas. 

Al término del peritaje correspondiente el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado donde le practicarán la necropsia que marca la ley.

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