Ultiman a tiros a mujer y dejan herido a un conductor por aplicación, en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 10:21:03

Celaya, Guanajuato, a 17 de octubre 2026.- Múltiples disparos de arma de fuego despertaron a vecinos de la colonia Gobernadores, donde una mujer que se presume se trata de una elemento de Tránsito y Policía Vial perdió la vida y otra persona más resultó lesionada.

Los hechos se registraron poco después de las 5 de la mañana del sábado en la calle Manuel bocanegra casi esquina con Anastacio Bustamante.

De acuerdo a los primeros reportes preliminares a una mujer intentó abordar un vehículo de aplicación Uber cuando repentinamente se escucharon los disparos.

La vícitma mortal quedó tendida sobre la vía pública, mientras que el conductor resultó herido y fue llevado a un centro médico en la colonia Los Olivos en donde lo reportan como delicado.

Agentes de investigación criminal y peritos trabajaron en ambas zonas para recopilar evidencias e información que serán integradas al acta correspondiente.

Será de acuerdo al trabajo realizado que determinen mecánica e identidad de las víctimas.

Al término del peritaje correspondiente el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado donde le practicarán la necropsia que marca la ley.