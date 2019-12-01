EEUU entrega a México a empresario que agredió a recepcionista en hotel de Santa Fe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 07:19:51

Ciudad de México, a 17 de octubre 2026.- Estados Unidos entregó y deportó a México, a Octavio “N”, hombre acusado de agredir física y verbalmente a la recepcionista de un hotel ubicado en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia capitalina, la entrega del sospechoso se realizó en la garita de Tijuana, lugar donde agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden de aprehensión en contra del sujeto.

El empresario enfrenta cargos por tentativa de homicidio en la capital del país.

Previamente, Octavio “N” fue captado en video mientras insulta verbalmente a la trabajadora.

“Vieja huevona. Es una pendeja. Estúpida, pendeja. Estoy hasta la puta madre de esto, pendeja”, expresó el señalado a la recepcionista.

Como respuesta, la mujer se comunicó con su jefa para mostrar la actitud del sujeto, quien se tornó más violento, le arrebató el teléfono y procedió a golpearla en el rostro, jalarla del cabello y patearla en el piso.