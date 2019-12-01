Ultiman a tiros a madre e hija en Hueyapan, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 13:48:11

Hueyapan de Ocampo, Veracruz, a 2 de diciembre 2025.- Una madre y su hija fueron ultimadas a tiros en el municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el doble homicidio se perpetró la noche del 1 de diciembre en la comunidad de Juan Díaz Covarrubias de dicho municipio, donde sujetos armados irrumpieron en una vivienda y mataron a las dos mujeres.

Posteriormente personal de la Policía Municipal llegó a la zona tras recibir varios reportes de los vecinos sobre disparos de arma de fuego.

Al arribar al domicilio localizaron los cuerpos de las dos víctimas, por lo que solicitaron la presencia de los especialistas en escenas del crimen.

Cabe mencionar que, según datos de la organización civil Causa en Común, desde el primer semestre del 2025, Veracruz ha sufrido 53 casos de violencia extrema con 65 víctimas.