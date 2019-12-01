Ultiman a tiros a joven en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 08:58:10

Zamora, Michoacán, 16 de diciembre del 2025.- La noche del lunes sujetos desconocidos corretearon a un joven y lo asesinaron a balazos en las inmediaciones del Fraccionamiento Villas Las Flores del municipio de Zamora, Michoacán; los homicidas lograron darse a la fuga con rumbo incierto.

En cuanto a lo ocurrido se conoció que aproximadamente a las 22:35 horas, vecinos del citado Asentamiento Humano reportaron detonaciones de arma de fuego sobre la Avenida Las Flores, del citado Asentamiento Humano.

Policías Municipales, Guardias Nacionales y Guardias Civiles acudieron a verificar el reporte y sobre la banqueta de la entrada a dicho lugar encontraron a un joven tirado boca abajo con heridas de bala, por lo que acordonaron y pidieron una ambulancia.

En cuestión de minutos llegaron paramédicos de Rescate pero al revisar al joven Cristopher Juan M., G., de 17 años de edad, se percataron que carecía de signos vitales.

Peritos Especializados de la Fiscalía General del Estado con el apoyo de Policías Ministeriales arribaron al sitio y procesaron la escena del crimen donde localizaron casquillos percutidos de arma corta.

Ya por último realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron al Semefo para los estudios correspondientes, así mismo iniciaron la carpeta de investigación