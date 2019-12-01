Saldo de dos lesionados deja accidente en la autopista 57 México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 10:28:45

El Marqués, Querétaro, 16 de diciembre del 2025.- Fuerte accidente, se registró la mañana de este martes, en la autopista federal 57 México- Querétaro, que dejó como saldo dos personas lesionadas y severos daños materiales.

El accidente ocurrió a la altura de la carretera a Bernal, en dirección a la capital queretana, a causa del presunto exceso de velocidad y la falta de precaución de los involucrados.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas para los primeros auxilios y el rescate de una persona, ya que estaba atrapada entre los fierros retorcidos.

Una vez en el lugar, se realizó el rescate y posteriormente se estabilizaron a las dos personas lesionadas, determinado que solo una requería traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada, por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.