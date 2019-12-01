Mi intención es que Grecia Quiroz sea la candidata del Movimiento del Sombrero a la gubernatura de Michoacán: Carlos Tafolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 09:58:32

Ciudad de México, 16 de diciembre del 2025.- El diputado local en Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, afirmó que su intención es que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, busque la gubernatura del estado rumbo al proceso electoral de 2027.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti para el medio de comunicación Radio Fórmula, Bautista Tafolla señaló que visualiza a Quiroz como la opción para encabezar un proyecto estatal, al tiempo que reiteró que el Movimiento del Sombrero continuará operando como una expresión ciudadana independiente y no como un partido político formal

Así mismo, descartó cualquier tipo de alianza electoral para buscar la gubernatura de Michoacán en las elecciones del 2027.

El legislador local también manifestó su respaldo a las autoridades federales, en particular a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en quienes dijo confiar para atender los retos de seguridad y gobernabilidad en el país.