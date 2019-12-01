“Está mal que se llegue a esos espectáculos”: Claudia Sheinbaum sobre jalones de greñas en el Congreso de la CDMX

“Está mal que se llegue a esos espectáculos”: Claudia Sheinbaum sobre jalones de greñas en el Congreso de la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 10:16:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 16 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los legisladores a no agarrarse de las greñas y dar espectáculos lamentables como lo sucedido el lunes en el Congreso de la Ciudad de México, donde se llegó a la violencia en la discusión de un dictamen.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo pidió a los diputados, de cualquier movimiento político, a no llegar a la violencia, ya que no deben ocurrir ese tipo de espectáculos negativos.

“Muy mal, está mal pues, que se llegue a este espectáculo que se dio ayer la verdad, un llamado a todos los diputados, diputadas de todos los grupos”, dijo la mandataria mexicana tras ser cuestionada sobre el tema.

“No debe ocurrir esto, se puede estar en contra de una propuesta, incluso se puede tomar una tribuna, eso lo hicimos en su momento en contra de algunas leyes pero caer en actos de violencia es condenable”, sentenció.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Saldo de dos lesionados deja accidente en la autopista 57 México-Querétaro
Muere en un hospital motociclista que sufrió accidente en Zamora, Michoacán
Ultiman a tiros a joven en Zamora, Michoacán
Decomisan armas y más de 7 mil litros de sustancias químicas en Sinaloa
Más información de la categoria
“Está mal que se llegue a esos espectáculos”: Claudia Sheinbaum sobre jalones de greñas en el Congreso de la CDMX
Mi intención es que Grecia Quiroz sea la candidata del Movimiento del Sombrero a la gubernatura de Michoacán: Carlos Tafolla
Trump clasifica al fentanilo como un "arma de destrucción masiva"
Ultiman a tiros a joven en Zamora, Michoacán
Comentarios