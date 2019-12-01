“Está mal que se llegue a esos espectáculos”: Claudia Sheinbaum sobre jalones de greñas en el Congreso de la CDMX

Ciudad de México, 16 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los legisladores a no agarrarse de las greñas y dar espectáculos lamentables como lo sucedido el lunes en el Congreso de la Ciudad de México, donde se llegó a la violencia en la discusión de un dictamen.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo pidió a los diputados, de cualquier movimiento político, a no llegar a la violencia, ya que no deben ocurrir ese tipo de espectáculos negativos.

“Muy mal, está mal pues, que se llegue a este espectáculo que se dio ayer la verdad, un llamado a todos los diputados, diputadas de todos los grupos”, dijo la mandataria mexicana tras ser cuestionada sobre el tema.

“No debe ocurrir esto, se puede estar en contra de una propuesta, incluso se puede tomar una tribuna, eso lo hicimos en su momento en contra de algunas leyes pero caer en actos de violencia es condenable”, sentenció.