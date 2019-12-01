Decomisan armas y más de 7 mil litros de sustancias químicas en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 08:38:24

Badiraguato, Sinaloa, a 16 de diciembre 2025.- Personal de seguridad federal aseguró un arsenal y más de 7 mil litros de diversas sustancias químicas en operativos realizados en diferentes puntos de Sinaloa.

Lo anterior se dio a conocer en el informe del l Gabinete de Seguridad federal de la Operación Frontera Norte, correspondiente a los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2025.

Según la información oficial, en Badiraguato, se aseguraron tres armas largas, nueve cargadores, 285 cartuchos, un aditamento lanzagranadas. De igual forma, fueron decomisados 40 artefactos explosivos improvisados, un dron, un chaleco táctico y un vehículo.

Además, en Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas.

En esas acciones, se aseguraron un total de 7 mil 220 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina, cinco reactores de síntesis orgánica, cuatro condensadores y dos centrifugadoras.

“La afectación económica a la delincuencia organizada es de 143 millones de pesos”, apuntó el gabinete de Seguridad federal.