Trump clasifica al fentanilo como un "arma de destrucción masiva"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 09:00:51

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo “como un arma de destrucción masiva”.

“Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es”, declaró el mandatario estadounidense.

Asimismo, durante un evento en la Casa Blanca, el líder republicano consideró que si se tratará de una guerra, sería una de las peores, ya que según sus datos, en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200 mil y 300 mil personas a causa del consumo de dicho opioide sintético.

En ese sentido, mencionó que “no cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo a Estados Unidos, en parte porque quieren matar a estadounidenses”.

“Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200 mil y 300 mil personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100 mil, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor”, explicó el jefe de Estado.

Cabe mencionar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), señalan que más de 250 mil personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo.