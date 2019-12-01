Ultiman a tiros a hombre en colonia San José el Alto de Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 10:14:14

Querétaro, Querétaro, 26 de octubre del 2025.- La madrugada de este domingo, un hombre murió a causa de heridas producidas por arma de fuego, luego de una agresión directa, que se registró en la colonia San José el Alto en la ciudad de Querétaro.

La agresión habría ocurrido pasándo la medianoche, entre las calles de Tijuana y Aguascalientes, situación que movilizó a los servicios de emergencias y elementos policiales.

Una vez que llegaron paramédicos al lugar del reporte, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, localizando el cuerpo sobre la vía pública.

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Policía Municipal de Querétaro, procedió a acordonar la zona, y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Cabe mencionar, que se realizó la búsqueda del presunto o presuntos responsables, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho alguna detención.