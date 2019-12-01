Ejecutan a una persona en Aquila, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 12:33:34
Aquila, Michoacán, 26 de octubre del 2025.- El cuerpo de una persona que fue asesinado a balazos fue localizado en la comunidad de El Chicorrioso, en el municipio de Aquila, Michoacán.

Al respecto se informó que el jefe de tenencia fue alertado sobre la presencia del cuerpo sin vida de una persona en el referido lugar.

Fue luego de confirmar el reporte que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

