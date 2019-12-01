Blindaje Apatzingán: Detienen a un sujeto en posesión de un arma de fuego y 7 artefactos explosivos

Apatzingán, Michoacán, 26 de octubre del 2025.- Como resultado de las acciones comprendidas dentro del operativo, Blindaje Apatzingán, las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego y una réplica, así como cartuchos útiles y siete artefactos explosivos de fabricación casera.

Sobre el particular se informó que dicho aseguramiento se registró en la colonia Luis Donaldo Colosio, sitio donde los elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano, ubicaron al hombre que portaba al parecer dos armas de fuego, de las cuales una tipo pistola resultó ser réplica.

Además, el ahora detenido portaba 72 cartuchos útiles y siete artefactos explosivos, por lo que el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos realizó su desactivación de manera segura. El indiciado y lo decomisado, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.