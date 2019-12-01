Otra noche de muerte en Apatzingán, Michoacán: ultiman a hombre frente al “Modelorama de Memito” mientras la violencia sigue sin freno en el gobierno de Fanny Arreola

Apatzingán, Mich., a 26 de octubre de 2025.- Ni los discursos ni las promesas de seguridad de la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo han logrado contener la ola de violencia que azota a Apatzingán. La madrugada de este domingo, un hombre fue asesinado a balazos frente al conocido “Modelorama de Memito”, ubicado sobre la Avenida Constitución de 1814, una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

El crimen ocurrió alrededor de las 03:15 de la madrugada, cuando vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas reportaron detonaciones de arma de fuego. Al arribar elementos de la Guardia Civil y Protección Civil municipal, encontraron el cuerpo de un hombre tirado en la banqueta, con una pistola aún empuñada en la mano derecha.

La víctima fue identificada como Noel H., vecino de la colonia La Pradera, quien —según versiones de conocidos— se dedicaba a la compra y venta de vehículos seminuevos. Vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Sin embargo, más allá de la investigación formal, el caso reaviva la indignación social ante la creciente inseguridad en el municipio. En lo que va del año, Apatzingán ha registrado un repunte de homicidios dolosos, asaltos y ejecuciones, pese a los anuncios de reforzamiento policial promovidos desde el gobierno municipal.

Habitantes han expresado su frustración en redes sociales, señalando que la administración de Arreola se ha quedado en los discursos y las fotos, mientras la violencia sigue ganando terreno en calles, colonias y comercios.

Y es que mientras la presidenta habla de paz y progreso, cada pocas horas matan a alguien en Apatzingán.

Con este nuevo homicidio, Apatzingán se reafirma como uno de los municipios más violentos de la Tierra Caliente michoacana, donde la autoridad municipal parece haber perdido el control frente al avance del crimen organizado y la impunidad.