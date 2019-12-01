En Uruapan, Michoacán, sujeto se quiere escapar del alcoholímetro y lo detienen, traía un arma de fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 11:54:49
Uruapan, Michoacán, 26 de octubre del 2025.- En posesión de un arma de fuego abastecida con cargador y cartuchos útiles, fue detenido un sujeto el cual pretendió evadirse de un puesto de alcoholímetro en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que la madrugada de este domingo autoridades policiacas llevaban a cabo un filtro de alcoholímetro en calles de esta ciudad.

En un momento determinado, un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta, intentó evadir el filtro y emprendió la huida, situación por la que los agentes policiacos lo persiguieron.

Momentos después el individuo fue requiero y al revisar sus pertenencias se le encontró una pistola Glock, calibre.40mm, abastecida con cargador y cartuchos útiles.

Con base en lo anterior el ahora requerido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

