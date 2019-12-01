Aseguran en Tacámbaro, Michoacán, predio talado clandestinamente para siembra de aguacate

Tacámbaro, Michoacán, 26 de octubre del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la

Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, aseguraron un predio talado ilegalmente para siembra de aguacate.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia se derivó de una denuncia presentada por la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, quienes reportaron la presencia de tocones y plantaciones de aguacate en el lugar, donde se constató el derribo de árboles sin contar con los permisos correspondientes de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo.

Durante la ejecución de la orden de cateo autorizada por el Juez de Control y cumplimentada por personal de la FGE, se corroboró la existencia de tocones de árboles derribados sin marca de autorización, así como plantaciones de aguacate al interior del predio.

El agente del Ministerio Público continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la probable responsabilidad de las personas involucradas.