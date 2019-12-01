Aseguran en Tacámbaro, Michoacán, predio talado clandestinamente para siembra de aguacate

Aseguran en Tacámbaro, Michoacán, predio talado clandestinamente para siembra de aguacate
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 12:10:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tacámbaro, Michoacán, 26 de octubre del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la 
Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, aseguraron un predio talado ilegalmente para siembra de aguacate.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia se derivó de una denuncia presentada por la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, quienes reportaron la presencia de tocones y plantaciones de aguacate en el lugar, donde se constató el derribo de árboles sin contar con los permisos correspondientes de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo.

Durante la ejecución de la orden de cateo autorizada por el Juez de Control y cumplimentada por personal de la FGE, se corroboró la existencia de tocones de árboles derribados sin marca de autorización, así como plantaciones de aguacate al interior del predio. 

El agente del Ministerio Público continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la probable responsabilidad de las personas involucradas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR incauta casa de seguridad de 4.5 millones en Culiacán, donde operaba el jefe de escoltas de los herederos de Sinaloa
Accidente vial en la Salamanca-Querétaro deja una persona sin vida
Accidente vial en la Salamanca-Querétaro deja una persona sin vida
Ejecutan a una persona en Aquila, Michoacán 
Más información de la categoria
Presupuesto para UMSNH aumentará 7.35% en 2026: Bedolla
Expertos en explosivos de la SSP Michoacán, aseguran y desactivan artefactos en Buenavista, Michoacán
Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran 750 dosis de estupefaciente y detienen a una persona
Blindaje Apatzingán: Detienen a un sujeto en posesión de un arma de fuego y 7 artefactos explosivos
Comentarios