Ultiman a tiros a hombre dentro de antro en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 09:40:31

Querétaro, Querétaro, a 17 de enero 2926.- La madrugada de este sábado, elementos de la Policía Municipal de Querétaro y servicios de emergencias, se movilizaron al antro Könor, en donde se reportaron detonaciones por arma de fuego y una persona sin vida.

Cerca de las 02:00 horas, se dio parte a la línea única de emergencias 911, sobre una riña entre clientes, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar las autoridades para tomar conocimiento.

Fue en la zona de baños, en donde terminó el altercado, uno de los clientes accionó un arma de fuego y le causó la muerte a una persona, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.