Localizan toma clandestina en Azcapotzalco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 07:49:07

Ciudad de México, a 17 de enero 2026.- Personal de seguridad informó que se localizó una toma clandestina de combustible en la alcaldía Azcapotzalco.

En ese sentido, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, el hallazgo se dio en la avenida Tezozómoc, ubicada en la colonia San Antonio, luego de una denuncia ciudadana por un fuerte olor a gasolina.

Por lo anterior personal de Protección Civil se movilizó al sitio y a manera de prevención acordonó la zona.

Además, la dependencia indicó que no existe riesgo de explosión y recomendó a la población evitar transitar por el área.