SSP de Michoacán prepara despliegue coordinado para el 8M; garantizarán seguridad de manifestantes y ciudadanos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 13:30:35

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026. — Isaac Olguín Guerrero, comisario regional de la zona Morelia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), confirmó que las corporaciones de seguridad mantienen un despliegue operativo activo en todo el estado y están en fase de preparación para garantizar la seguridad durante las marchas del próximo 8 de marzo (8M).

Olguín Guerrero señaló que, como es costumbre cada año, se realizarán reuniones de coordinación previas con las autoridades municipales, estatales y federales para definir la participación de cada dependencia.

"Previo al evento nos vamos a poner de acuerdo con las autoridades locales para ver cómo se desarrolla el operativo," indicó el mando policial en entrevista.

En cuanto al desarrollo de las movilizaciones, el funcionario recordó la práctica anterior de asignar personal femenino para brindar acompañamiento y seguridad vial.

"Anteriormente se hacía de esa manera. Buscábamos que fueran compañeras mujeres las que estuvieran dando el acompañamiento y sobre todo la seguridad vial para que se pueda desarrollar en calma la marcha", expresó .

Respecto a la protección de edificios ubicados en el primer cuadro de la ciudad, como el Palacio de Gobierno, el Comisario indicó que aún no hay una decisión definitiva sobre la colocación de vallas o protecciones especiales, pero la prioridad será clara. "lo que va a prevalecer es que podamos garantizar la seguridad de todos, tanto los manifestantes como de los ciudadanos." comentó.