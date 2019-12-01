De milagro salva la vida conductor tras chocar en la Morelia-Salamanca; está grave 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 12:40:23

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre del 2025.- Vivo pero herido de gravedad resultó un automovilista el cual chocó contra un tráiler en la autopista Morelia-Salamanca, en las inmediaciones de la colonia Los Ángeles perteneciente a este municipio de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta mañana de miércoles que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado un aparatoso accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos y bomberos de Protección Civil quienes al arribar encontraron prensado entre los fierros retorcidos de un vehículo al chofer del mismo.

Fue mediante el uso de equipo hidráulico que los socorristas rescataron al automovilista el cual fue trasladado, en estado crítico de salud, a un hospital.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de las actuaciones correspondientes al hecho vial para deslindar responsabilidades.