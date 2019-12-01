Jornada violenta en Culiacán deja al menos 8 muertos; dos mujeres y un ex funcionario entre las víctimas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 13:49:21

Culiacán, Sinaloa, a 5 de noviembre 2025.- Al menos ocho personas, entre ellas dos mujeres y el exdirector de panteones del municipio, Carlos Danilo Burgos García, perdieron la vida en ataques armados, durante una nueva jornada de violencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

En un primer caso, sobre la avenida Abedul de la colonia Rafael Buelna, un hombre fue ultimado a tiros frente a su casa.

Igualmente, en la calle Ejercito Nacional, de la colonia 21 de Marzo, hombres que viajaban en motocicleta atacaron a balazos a dos mujeres que se encontraban en un puesto semifijo de venta de frijol en bolsas y aguacates; una de ellas falleció en el lugar, mientras que la segunda afectada fue trasladada a un hospital con lesiones severas, pero horas después perdió la vida.

En este caso las autoridades lograron detener a los agresores, uno de ellos sería menor de edad.

Por otra parte, según información oficial, en distintos sectores de la ciudad, cinco jóvenes, miembros de dos familias, fueron asesinados por impactos de bala, dos de las víctimas fueron identificadas como los hermanos Giovanni “N”, de 20 años y Ariel “N”.