Dan hasta 12 de años de prisión a 5 integrantes de organización criminal de Jalisco, por portación de armas exclusivas del Ejército

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 14:41:18

Ciudad de México, a 5 de noviembre 2025.- Un juez dictó sentencia de hasta 12 años de cárcel contra cinco integrantes de la mayor organización criminal de Jalisco, que fueron detenidos en Nayarit en posesión de armas largas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El togado dictó penas de 12 años cinco meses y 10 días de prisión a Feliciano Rodríguez; 11 años ocho meses para Viris de Jesús Moreno; 10 años ocho meses en contra de Juan Alonso Rodríguez; 10 años para Luis Carlos Partido y Ramiro Gutiérrez, todos identificados como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los ahora sentenciados fueron capturados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en enero del presente año, en la colonia San Francisco, en Huajicori, Nayarit.

Durante la inspección, los elementos castrenses les aseguraron cuatro armas largas con su cargador abastecido, 380 cartuchos, cargadores, un chaleco táctico, cuatro placas balísticas y cinco teléfonos celulares.