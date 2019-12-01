Presumen ataque armado contra policías ministeriales en Celaya, Guanajuato; hay dos detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 14:08:55
Celaya, Guanajuato, 5 de noviembre del 2025.- Fuerte despliegue policíaco se registró en la Colonia Paraíso de la ciudad de Celaya, Guanajuato,  tras circular en redes sociales sobre un presunto ataque contra elementos ministeriales; se presume de dos personas detenidas.

De dicho suceso que tuvo lugar alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles se observó la detención de un masculino que se encontraba en una vivienda de la avenida Los Olivos.

Mientras que un segundo asegurado tuvo lugar en la avenida Tajín, ambos trasladados ante la autoridad competente.

Se espera que en próximas horas informen con mayor claridad del suceso ya que trascendió en una segunda versión que la fiscalía llevó a cabo varios cateos

