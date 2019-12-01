Ultiman a tiros a hombre en una tenencia de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 09:33:33
Morelia, Michoacán, 6 de octubre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Pablo Galeana, de la Tenencia Morelos, municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Quetzal, de la referida localidad, habían atacado a balazos a una persona.

 Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

